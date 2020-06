Snam, firmato accordo per acquistare il 70% di Mieci e Evolve per 50 mln

Valeria Panigada 10 giugno 2020 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

Snam si rafforza nell'efficienza energetica. Il gruppo, attraverso la controllata Snam4Efficiency, ha firmato accordi per acquisire il 70% di Mieci ed Evolve, due società attive nel settore dell’efficienza energetica in Italia, per un valore complessivo di circa 50 milioni di euro.Nel dettaglio, Mieci è un operatore specializzato nella gestione di servizi energetici e tecnologici integrati per ospedali e immobili della pubblica amministrazione, per il settore terziario e per l’illuminazione pubblica. Evolve invece offre soluzioni di efficientamento per condomini privati, distretti urbani e per l’edilizia residenziale pubblica. Nell’ambito dell’operazione sono previste opzioni per consentire a Snam4Efficiency di acquisire a termine il 100% di entrambe le società e, alla parte venditrice, di investire in Snam4Efficiency. Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro il mese di ottobre.