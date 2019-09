Snam, firmato accordo di collaborazione per sviluppo mobilità sostenibile in Austria

Valeria Panigada 24 settembre 2019 - 11:30

Snam ha fimato un Memorandum of Understanding con Omv e Tag per collaborare nella mobilità sostenibile a Gnl (gas naturale liquefatto) in Austria. Tra i progetti anche la costruzione di un piccolo impianto di liquefazione del Gnl.“Crediamo che la domanda di Gnl su strada crescerà - ha commentato l'amministratore delegato di Omv, Rainer Seele - Gli studi suggeriscono che il numero di camion a gas naturale liquefatto aumenterà a 280.000 in Europa entro il 2030. Meno emissioni di Co2 e di particolato e meno rumore per un trasporto di merci rispettoso dell'ambiente. Questo è il motivo per cui dovremmo continuare ad espandere l'infrastruttura e l'offerta”."Il gas è la soluzione più immediata per ridurre l'inquinamento da polveri sottili e le emissioni di Co2 dei trasporti leggeri e pesanti e ha anche un grande potenziale nel trasporto marittimo e ferroviario - ha aggiunto l'amministratore delegato di Snam, Marco Alverà - Inoltre, grazie al biometano e al bio-Gnl, sta gradualmente diventando rinnovabile, aprendo la strada a un'ulteriore decarbonizzazione dei trasporti".