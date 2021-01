Snam entra nel Nasdaq Sustainable Bond Network

Redazione Finanza 19 gennaio 2021 - 11:46

MILANO (Finanza.com)

Snam aderisce al Nasdaq Sustainable Bond Network, la piattaforma sulla finanza sostenibile gestita dal Nasdaq che riunisce investitori, emittenti, banche d’investimento e organizzazioni specialistiche. Lo rende noto la stessa società di San Donato Milanese.L’adesione al Network permetterà alla società di ampliare ulteriormente la platea di potenziali investitori internazionali attenti ai temi di sostenibilità.“L’ingresso nel Sustainable Bond Network – ha commentato Marco Alverà, amministratore delegato di Snam – è un importante riconoscimento dell’impegno e della leadership di Snam nella finanza sostenibile, il cui peso è destinato a crescere dal 40 al 60% dei finanziamenti a disposizione dell’azienda nell’arco del piano strategico al 2024. La finanza sostenibile è infatti uno dei pilastri della strategia di sviluppo di Snam e dei nostri investimenti nella transizione energetica per contribuire in maniera attiva a un mondo a zero emissioni”.