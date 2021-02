Snam: emesso con successo Transition bond in due tranche per 750 mln

Valeria Panigada 9 febbraio 2021 - 09:00

MILANO (Finanza.com)

Snam ha concluso con successo l’emissione del terzo Transition bond in meno di un anno per 500 milioni di euro e la riapertura per 250 milioni di quello già in circolazione con scadenza giugno 2030 da 500 milioni di euro. L’emissione complessiva per entrambe le tranche, rivolta agli investitori istituzionali, ha raggiunto un picco di oltre tre volte l’offerta con un’ampia diversificazione geografica degli investitori. I proventi dell’emissione, precisa Snam, verranno utilizzati per finanziare progetti nella transizione energetica.