Snam cerca lo sbarco negli Usa. Nel mirino c'è il gasdotto Rover (Il Sole 24 Ore)

10 settembre 2019

MILANO (Finanza.com)

Dopo il consolidamento in Europa e l'approdo in Cina con la attraverso una rete complessa di alleanze, Snam guarda agli Stati Uniti, "dove la domanda di gas, secondo le ultime stime, crescerà al ritmo del 2% annuo da qui al 2030". E' quanto riporta il Sole 24 Ore, scrivendo che la "società guidata da Marco Alverà avrebbe messo nel mirino il gasdotto Rover che ha una capacità di oltre 30 miliardi di metri cubi l'anno e si snoda, nei suoi oltre 1.100 chilometri, dai bacini di shale gas di Marcellus e Utica negli Appalachi, nella parte orientale del Nordamerica, verso le aree chiave del Paese per poi convogliare il gas fino al Canada".In base alle indiscrezioni raccolte dal quotidiano, "Snam sarebbe intenzionata a rilevare il 33% messo in vendita da Energy Transfer Lp, colosso statunitense e unico operatore industriale dell'infrastruttura, le cui rimanenti quote sono in mano a due fondi di private equity come Energy & Minerals Group (35%) e Blackstone (32%). La gara vedrebbe in pista altri competitor, principalmente statunitensi, tra cui figurerebbe anche Dte Energy, gruppo con sede a Detroit. Le offerte vincolanti devono essere depositate entro fine ottobre e il pacchetto in fase di dismissione varrebbe circa 2 miliardi di dollari".