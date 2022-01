Snam avvia il riacquisto di alcune obbligazioni emesse e prepara il lancio di una emissione Sustainability-Linked

simone borghi 10 gennaio 2022 - 13:08

MILANO (Finanza.com)

Snam ha dato mandato a Barclays, BNP Paribas e Goldman Sachs in qualità di Global Coordinators and ESG Structuring Advisors di organizzare, a partire da oggi, una serie di fixed income investor calls finalizzate al lancio di una nuova emissione obbligazionaria - dual tranche 7 anni lungo (Jun-29) e 12 anni lungo (Jun-34) rispettivamente - nell’ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Notes) da 12 miliardi di euro.L’interazione con la comunità finanziaria sarà accompagnata da una presentazione Deal Roadshow (con voice-over).L’emissione sarà in formato Sustainability-Linked Bond, legata quindi al raggiungimento di target di sostenibilità.Contestualmente, è stata avviata oggi un’offerta di acquisto (Tender Offer) rivolta ai portatori dei seguenti titoli obbligazionari già emessi da Snam a valere sul Programma EMTN.