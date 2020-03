Snam: ancora in corsa per gasdotto Adnoc, passo indietro di Blackrock

simone borghi 24 marzo 2020 - 14:57

MILANO (Finanza.com)

BlackRock ha abbandonato la gara per entrare nel gasdotto del gas naturale del National Oil Co (Adnoc) di Abu Dhabi, secondo quanto riporta Reuters. Con il passo indietro di BlackRock, Snam e Global Infrastructure Partners rimangono tra gli ultimi sei offerenti. La decisione di BlackRock, secondo le fonti, arriva in un momento sfavorevoli per il più grande gestore di fondi del mondo, a causa delle turbolenze del mercato globale legate all’epidemia del coronavirus.Lo scorso anno Adnoc, che gestisce quasi tutte le riserve petrolifere degli Emirati Arabi Uniti, ha iniziato a riorganizzare sulle sue attività nei gasdotti, mentre sta cercando nuove partnership in un momento in cui i prezzi del petrolio sono in ribasso. Snam mira ai gasdotti Adnoc insieme ad altri fondi infrastrutturali come Global Infrastructure Partners. Infine, secondo altre fonti citate sempre da Reuters, avrebbe senso per Adnoc ritardare la procedura di offerta, date le dimensioni della transazione e l’attuale incertezza del mercato globale.