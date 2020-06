Snam: analisti positivi su accordo con Adnoc, Imi resta sul buy e Mediobanca S. su outperform

Daniela La Cava 24 giugno 2020 - 12:15

MILANO (Finanza.com)

Snam sotto la lente degli analisti all'indomani dell'accordo negli Emirati. Ieri il gruppo italiano, in consorzio con alcuni tra i più importanti fondi di investimento internazionali, ha raggiunto un accordo con The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), uno dei maggiori operatori energetici al mondo, per un investimento nelle infrastrutture energetiche degli Emirati Arabi Uniti."Giudichiamo positivamente l'operazione poiché riteniamo che l'acquisizione rappresenti un'opportunità per l'azienda, poiché aumenterà il portafoglio dei suoi associati gestendo le attività core per un lungo periodo, mantenendo un profilo di rischio/rendimento in linea con il suo investimento", commentano gli analisti di Banca Imi che confermano la raccomandazione buy su Snam. Anche Mediobanca Securities mantiene il rating outperform su Snam all'indomani dell'annuncio. "Il management di Snam aveva precedentemente indicato di monitorare continuamente le opportunità in Italia e all'estero - affermano gli analisti di piazzetta Cuccia -. Il rendimento di cassa dell'operazione dovrebbe essere in linea con gli altri suoi investimenti internazionali al 10% circa". Dal punto di vista di bilancio, Mediobanca Securities ritiene che, "sotto l'attuale obiettivo di indebitamento del debito / RAB del 57,5%, Snam ha una potenza di fuoco maggiore pari a circa 2 miliardi di euro, e quindi questa operazione ha dimensioni limitate nel contesto del gruppo Snam".