Snam: accordo strategico in Cina con Pipechina

michele fanigliulo 26 agosto 2020 - 11:31

MILANO (Finanza.com)

Snam ha firmato un accordo di cooperazione strategica con Pipechina, nuova società cinese di infrastrutture energetiche. Lo comunica in una nota l’azienda italiana, precisando che l’intesa è stata firmata dall’amministratore delegato di Snam, Marco Alverà, e dal numero uno di PipeChina, Zhang Wei, durante un a Roma fra i ministri degli Esteri dei due Paesi: Luigi Di Maio e Wang Yi.In base all’accordo, Snam supporterà PipeChina a livello tecnico per costruire, gestire e fare manutenzione alle infrastrutture di trasporto, rigassificazione e stoccaggio di gas naturale.Inoltre, Snam e PipeChina porteranno avanti attività congiunte di ricerca e sviluppo nella transizione energetica in Cina, nonché sperimentazioni nel settore dell’idrogeno. Snam, si legge nella nota, è stata “tra le prime aziende infrastrutturali al mondo a immettere idrogeno al 10% in volume nella rete di trasporto di gas naturale”.Il titolo oggi è in calo dello 0,9% sottoperformando Piazza Affari.