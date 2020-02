Snam: accordo con Socar per promuovere energia sostenibile

Daniela La Cava 20 febbraio 2020 - 14:18

MILANO (Finanza.com)

Snam e Socar, azienda energetica di Stato della Repubblica dell’Azerbaigian, hanno sottoscritto un accordo di cooperazione per studiare lo sviluppo dei gas rinnovabili e dell’e nergia sostenibile, anche nella prospettiva di un loro futuro impiego nel Corridoio Sud e quindi nel gasdotto Trans Adriatic Pipeline (TAP). Entrambe le aziende, spiega in una nota Snam, sono azioniste del TAP con una quota del 20% ciascuna, Socar è uno dei maggiori azionisti degli altri progetti del Corridoio Sud.In particolare, l'intesa tra le due società prevede collaborazioni in tre aree legate alla transizione energetica e all’economia circolare: attività di ricerca e promozione dell’uso del biogas e del biometano; promozione della mobilità sostenibile a gas naturale compresso, gas naturale liquefatto e idrogeno attraverso la realizzazione di nuove stazioni di distribuzione, anche con il possibile coinvolgimento di Cubogas, società controllata da Snam; e infine l'analisi delle opportunità di sviluppo dell’idrogeno e delle relative infrastrutture.