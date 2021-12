Snam: Equita e Barclays confermano rating post piano, focus su idrogeno

Redazione Finanza 30 novembre 2021 - 14:29

MILANO (Finanza.com)

Snam resta sotto la lente d'ingrandimento degli analisti all'indomani della presentazione del nuovo piano 2021-2025 con visione al 2030 che prevede investimenti in aumento a 8,1 miliardi di euro (+700 milioni rispetto a precedente piano) e +4,5% medio annuo dell’ebitda.Gli esperti di Equita hanno confermato la raccomandazione hold e il target price di 5,1 euro sul gruppo energetico. "Le opzioni di crescita post-piano sono il trigger per il titolo e sono legate a trend non ancora pienamente visibili come lo sviluppo delle rinnovabili nel Sud Italia/Nord Africa per produrre idrogeno e l`utilizzo degli stoccaggi per l`idrogeno", afferma la sim milanese. "Il titolo tratta su multipli ragionevoli, cioè un premio Ev/Rab 2022 del 25%, un P/E di 16 volte e uno yield del 5,6%, uno dei più elevati del settore". Anche Barclays ha mantenuto invariato a overweight il rating su Snam, con un target di 5,8 euro. "Snam ha pubblicato il suo piano quinquennale di investimenti e i numeri sono in linea con le nostre aspettative, anche se con un mix diverso", rimarcano gli esperti della banca Uk che continuano a vedere Snam come "il titolo europeo meglio posizionato per catturare la crescita dell'idrogeno come parte del processo di decarbonizzazione".