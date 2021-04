Snaidero cede la controllata tedesca Rational al gruppo Bravat

Alessandra Caparello 13 aprile 2021 - 10:47

IlGruppo Rino Snaidero annuncia la cessione delle attività, delle operazioni e dei marchi “Rational”, “Regina” e “Mahlzeit by Rational” al Gruppo internazionale Bravat, con sede a Linden in Germania, tramite una operazione di asset deal. L’accordo – si legge in una nota - prevede che, per i prossimi tre anni, la produzione delle cucine Rational per il mercato tedesco continui ad essere effettuata nello stabilimento di Majano, in provincia di Udine, dove ha sede l’headquarter dell’azienda.