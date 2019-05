Smartphone Huawei: crollano del 64,8% le ricerche per acquisto in Italia, paga dazio anche Xiaomi

Alessandra Caparello 28 maggio 2019 - 17:33

MILANO (Finanza.com)

Il caso Huawei è al centro delle attenzioni negli ultimi giorni e inevitabilmente ha finito per riflettersi anche sulle ricerche on line dei consumatori, letteralmente crollate in tutta Europa con picchi nel Regno Unito (-77,8%), Spagna (-67,1%) e Italia (-64,8%), seguiti da Francia (-55,9%), Austria (-36,1%) ed Germania (-13,0%). Così rivela idealo, portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa.Guardando all’Italia in particolare però a crollare in questi giorni però non sono stati solo i device Huawei, ma anche prodotti di brand cinesi come Honor (-56,3%), Cubot (-50,0%) e Xiaomi (-26,9%) e Alcatel (-25,0%). Crescono invece OnePlus e OPPO, rispettivamente con il 91,0 e addirittura il +100,0% di ricerche. Nel nostro paese, dice la ricerca di idealo, la percentuale di diffusione degli smartphone cinesi è pari al 35,8%, tra le più alte di tutt’Europa (seconda solo alla Spagna, 44,4%). Segue poi il Regno Unito (29,5%), la Francia (27,9%), l’Austria (23,3%) e la Germania (22,6%).Nella top five del 2019 degli smartphone più desiderati dagli e-consumer italiani vi sono tre produttori cinesi quali Xiaomi (16,9%), Huawei (16,1%), Honor (5,6%) . Oltre a questi tre famosi brand, tra le altre case cinesi produttrici di smartphone l’interesse degli e-consumer italiani è stato rivolto verso OnePlus, Alcatel, Lenovo, Meizu, Cubot, ZTE, Oppo, Hisense, Haier, Vivo e Coolpad . I cinque smartphone cinesi più desiderati su idealo Italia nell’ultimo anno hanno visto al primo posto Xiaomi Redmi Note 5 seguito da Huawei p20, Xiaomi Mi a2 Lite, Xiaomi Redmi 5 plus e ancora Huawei p20 Lite.