Smart working: ecco quanto hanno speso in media gli italiani nel 2020

Alessandra Caparello 26 gennaio 2021 - 12:02

MILANO (Finanza.com)

Con lo smart working e didattica a distanza, nel 2020 in media gli italiani hanno speso tra 145 (i single) e 268 euro in più (le famiglie).Così emerge dall’ultimo Osservatio di SosTariffe.it secondo cui il profilo di consumatore-tipo che ha risentito di più dei rincari dovuti allo smart working sono proprio le famiglie che in media hanno speso 2058 euro per le bollette nel corso del 2020 (di cui 1661 per la luce e il gas e 397 per la connessione da rete fissa).