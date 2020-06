Sirio: vinta gara per gestione aree food nelle stazioni Porta Garibaldi e Torino Porta Susa

Daniela La Cava 24 giugno 2020 - 13:21

MILANO (Finanza.com)

Intonazione positiva a Piazza Affari per Sirio, con il titolo che guadagna sull'Aim Italia circa il 2 per cento. L'azienda italiana leader nella gestione del catering commerciale nel settore ospedaliero si è aggiudicata la gara per la gestione delle aree food presso le stazioni di Milano Porta Garibaldi e Torino Porta Susa di proprietà di RFI (Rete Ferroviaria Italiana). Il closing dell’operazione che porterà alla gestione delle due aree food - con un totale di 14 punti di vendita - di cui 11 a Milano Porta Garibaldi e 3 a Torino Porta Susa – è previsto entro settembre 2020, contestualmente alla consegna dei locali.Il contratto avrà una durata di 10 anni e un valore stimato di ricavi complessivi per le due stazioni di circa 140 milioni di euro.