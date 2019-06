Sirio pronta al debutto lunedì 10 sull'AIM

Titta Ferraro 7 giugno 2019 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Rotta verso l'AIM per Sirio, società leader in Italia nella gestione del catering commerciale nel settore ospedaliero. Borsa Italiana ha emesso l'avviso relativo all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie Sirio sull’AIM Italia. L’inizio delle negoziazioni è previsto per il giorno 10 giugno 2019; per il medesimo giorno è fissato il regolamento delle azioni assegnate nell’ambito del collocamento.“L’IPO rappresenta un importante traguardo per Sirio, ma ancora di più rappresenta il trampolino di lancio per la sua crescita futura. Crescita che conseguiremo attraverso nuove aperture di punti vendita nel settore ospedaliero e aeroportuale, attraverso lo sviluppo di catene in franchising, e che subirà una importante accelerazione grazie all’utilizzo dei proceeds derivanti dall’IPO”, ha commentato Stefania Atzori Amministratore Delegato di Sirio.