Sirio: presentata domanda ammissione a quotazione su Aim Italia

Daniela La Cava 4 giugno 2019 - 09:42

MILANO (Finanza.com)

Sirio scalda i motori per la quotazione A Piazza Affari. La società di Ravenna, attiva nella gestione del catering commerciale nel settore ospedaliero, ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione funzionale alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sull'Aim Italia (dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita).Sirio ha chiuso l’esercizio 2018 con un fatturato in crescita del 8,8% a 64,4 milioni di euro rispetto all’anno precedente, con un Cagr, negli ultimi 3 anni, a doppia cifra pari al 15% circa, registrando un miglioramento dell’Ebitda che si attesta a 6,9 milioni, un Ebitda margin del 10,7% (superiore alla media di settore). A fine 2018 la società contava 77 punti vendita attivi nel nord e centro Italia.Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Aim Italia / Mercato Alternativo del Capitale, Sirio è assistita da Alantra, in qualità di global coordinator, da Banca Mediolanum, in qualità di nominated advisor e financial advisor della società, dallo studio legale BonelliErede, deal counsel dell’operazione, BDO, come revisore legale dei conti, PWC, in qualità di consulente fiscale, CDR Communication, consulente della Società in materia di Investor e Media Relation.