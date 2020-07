Sirio, firmato contratto di due anni con Carrefour

Valeria Panigada 31 luglio 2020 - 08:59

MILANO (Finanza.com)

Sirio, azienda italiana leader nella gestione del catering commerciale nel settore ospedaliero quotata sul listino Aim Italia, ha firmato un contratto con la francese Carrefour, per l’esecuzione di servizi presso il Bistrot Carrefour posizionato all’interno dell’ipermercato Carrefour nel centro commerciale di Grugliasco, in provincia di Torino. Il contratto di servizi della durata di due anni, con possibilità di un anno di proroga, prevede che Sirio gestisca il Bistrot Carrefour - per il quale nel biennio si stima un fatturato pari a circa 2,5 milioni - incaricandosi dei soli costi del personale e delle materie prime.