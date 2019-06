Sirio debutta su Aim Italia, titolo sale del 2%

Daniela La Cava 10 giugno 2019 - 12:52

MILANO (Finanza.com)

Sirio debutta sull'Aim Italia, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese. La società, attiva nel settore della ristorazione commerciale in concessione presso strutture ospedaliere, aree di sosta autostradali e strutture aeroportuali, porta a 115 il numero delle aziende quotate su Aim e rappresenta la quattordicesima ammissione da inizio anno, di cui l’undicesima su sul listino delle Pmi. Lo rende noto Borsa Italiana in una nota.In fase di collocamento Sirio ha raccolto 10,4 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 21,54% con una capitalizzazione pari a 32,8 milioni. Il fatturato del 2018 ammonta a circa 64 milioni di euro. Nel 2015 la società ha emesso un prestito obbligazionario quotato sul segmento ExtraMOT PRO di Borsa Italiana. Nel giorno del debutto in Borsa il titolo Sirio avanza di circa il 2% a 9,69 euro.