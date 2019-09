Sirio: concessione attività ristorazione nell'aeroporto di Napoli

Daniela La Cava 23 settembre 2019 - 08:33

MILANO (Finanza.com)

Sirio si è aggiudicata provvisoriamente la concessione per la gestione del servizio bar e ristorante presso l'aeroporto internazionale di Napoli. Lo si apprende in una nota del gruppo di Ravenna, attivo nel settore della ristorazione commerciale ospedaliera, ma anche autostradale e aeroportuale. La concessione per la gestione di un punto vendita per il servizio caffetteria e ristorante presso l'Air side dell'aeroporto ha un valore complessivo stimato di oltre 6 milioni di euro. La durata è quinquennale.