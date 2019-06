Sicuritalia acquisisce Ivri: nasce primo polo italiano della sicurezza integrata

Daniela La Cava 25 giugno 2019 - 10:08

MILANO (Finanza.com)

Un polo italiano nel settore della sicurezza con un fatturato di 650 milioni di euro e 15 mila dipendenti. A dare vita al mega polo è Sicuritalia, primo gruppo italiano del settore, acquisisce Ivri il numero due in Italia per dimensioni. L’operazione conclusa prevede un enterprise value di 85 milioni di euro oltre all’acquisto di crediti vantati da Unicredit e Banco Bpm verso Ivri per circa 70 milioni. “Insieme alla mia squadra sono orgoglioso di aver creato, in un mercato molto frammentato, un player in grado di confrontarsi alla pari con i grandi concorrenti internazionali - commenta Lorenzo Manca, proprietario e amministratore Delegato del Gruppo Sicuritalia -. Dimensione adeguata vuol dire poter garantire ai nostri clienti tutto il supporto necessario per sviluppare in totale sicurezza il proprio business e per portarlo nel mondo allo stesso modo, perché è sui mercati internazionali che oggi più che mai si gioca il ruolo dell’Italia come seconda manifattura d’Europa in una fase delicata delle relazioni internazionali".In particolare, Sicuritalia opera attraverso sette divisioni (vigilanza privata, trasporto valori, servizi fiduciari, sistemi di sicurezza, travel security, investigazioni, cyber security) per rispondere con soluzioni customizzate in maniera integrata alla domanda di sicurezza, coniugando l’utilizzo di tecnologia, uomini ed ict per garantire la serenità dei propri clienti in Italia e in ogni parte del mondo.