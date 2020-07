Sicurezza informatica: Cyberoo sigla accordo con Confindustria Servizi

Daniela La Cava 2 luglio 2020 - 09:39

MILANO (Finanza.com)

Cyberoo ha siglato un accordo con Confindustria Servizi per l’offerta di servizi innovativi alle aziende e Confederazioni associate a condizioni fortemente agevolate, grazie a uno sconto sul prezzo finale e alla tempistica di pagamento. Lo si apprende in una nota del gruppo specializzato in cyber security per le imprese nel quale si precisa che l'accordo riguarda in particolare i servizi di cyber security, Cypeer e CSI, e di File Integrity e Admin Log, facenti parte della Suite Titaan.Soluzioni finalizzate a garantire un’elevata sicurezza soprattutto in un momento in cui le aziende fanno ampio uso della modalità di lavoro “Smart Working”, con crescenti e impreviste problematiche di cyber security.Intanto il titolo Cyberoo sale sull'Aim Italia di quasi il 3%, scambiando a 4,46 euro.