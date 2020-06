Sicit trasloca sullo Star il 15 giugno

Daniela La Cava 12 giugno 2020 - 07:40

MILANO (Finanza.com)

Mancano solo pochi giorni e Sicit traslocherà ufficialmente dall'Aim Italia al segmento Star di Borsa Italiana. La società ha comunicato ieri che è stato pubblicato il prospetto informativo relativo all’ammissione alle negoziazioni sul MTA delle azioni ordinarie e dei warrant del gruppo. Sempre ieri Borsa Italiana ha stabilito con proprio avviso che, a partire da lunedì 15 giugno, le azioni ordinarie e i warrant saranno negoziati sul MTA, con contestuale esclusione degli stessi dalla negoziazione sul mercato Aim Italia; attribuendo alle azioni ordinarie e ai warrant la qualifica Star.Nella nota Sicit, che era sbarcata in Borsa nel maggio del 2019, ha precisato che Banca Imi agisce in qualità di sponsor ai fini dell’ammissione alle negoziazioni sul MTA delle azioni ordinarie e dei warrant. La società ha inoltre conferito a Banca Imi l’incarico di specialista ai sensi della disciplina applicabile. Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato è il consulente legale della società. BonelliErede with Lombardi è il consulente legale dello sponsor.