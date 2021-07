Sicit: risultati definitivi Opa di Circular BidCo, con 88,26% delisting da Piazza Affari tramite fusione

simone borghi 16 luglio 2021 - 11:35

MILANO (Finanza.com)

Circular BidCo ha comunicato i risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Sicit. Durante il periodo di adesione, terminato il 9 luglio 2021, risultano portate in adesione azioni pari al'84,38% del capitale. Il pagamento del corrispettivo avverrà in data 16 luglio. Inoltre, Circular BidCo ha acquistato sul mercato azioni Sicit nel periodo intercorrente tra la data di chiusura del periodo di adesione e il 15 luglio, pari al 3,88% del capitale.Circular BidCo verrà quindi a detenere una percentuale pari all'88,26% del capitale sociale della società quotata sul segmento Star e attiva nei settori dei prodotti per l'agricoltura (biostimolanti) e nell'industria del gesso (ritardanti). Tale soglia consentirebbe eventualmente di procedere al delisting da Piazza Affari tramite fusione.Infine, avendo Circular BidCo rinunciato alla condizione sulla soglia, troverà applicazione la riapertura dei termini: il periodo di adesione sarà riaperto per 5 giorni di borsa aperta (per le sedute del 19, 20, 21, 22 e 23 luglio 2021) con pagamento del corrispettivo il 30 luglio.