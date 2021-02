Sicit ottiene Patent Box per 2015-2019: beneficio fiscale da 3,8 mln

Daniela La Cava 22 febbraio 2021 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

Sicit Group ha annunciato che sono state completate le attività e predisposta la documentazione ai fini dell’autoliquidazione dell’agevolazione fiscale “Patent Box”, con riferimento agli anni di imposta 2015-2019. Il patent box, ricorda la società, è un regime di tassazione agevolata, introdotto con la Legge di Stabilità 2015, a beneficio delle imprese che producono redditi attraverso l’utilizzo diretto ed indiretto delle cosiddetta “proprietà intellettuali” (marchi, brevetti, disegni e modelli, software e know how). Nella nota si precisa che la società si è avvalsa dell’opzione contenuta nel DL 34/2019 (cd. Decreto Crescita) di fruire del regime di autoliquidazione, in alternativa alla conclusione di un ruling con l’Agenzia delle Entrate.Il beneficio fiscale per Sicit per il quinquennio 2015-2019 è stato determinato in 3,8 milioni di euro e sarà totalmente contabilizzato nel bilancio d’esercizio 2020.