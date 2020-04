Sicit: ok al bilancio di esercizio 2019. Dividendo di 0,45 euro per azione

Alessandra Caparello 21 aprile 2020 - 10:37

MILANO (Finanza.com)

SICIT Group ha approvato il bilancio FY 2019 con utile di € 7.221.106, mentre l'utile consolidato è pari a € 8,278,765.Il cda ha anche approvato la distribuzione di un dividendo lordo complessivo di € 0,45 per azione, in crescita rispetto agli scorsi anni, nonché ha approvato il progetto di ammissione di azioni e warrant SICIT Group sull'MTA, segmento STAR. OK anche ad un piano di remunerazione incentivante per il management. Infine è stato nominato il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente nella stessa composizione dell’organo in carica fino all’odierna Assemblea e nominato il Collegio Sindacale e il suo Presidente, nonché assunte le connesse delibere.