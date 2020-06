Sicit lascia l'Aim e passa allo Star, al via oggi le negoziazioni

Valeria Panigada 15 giugno 2020 - 09:21

MILANO (Finanza.com)

Oggi Sicit Group fa il grande salto, passando dal listino Aim Italia allo Star. Le azioni del gruppo veneto sono state escluse dalle negoziazionisul mercato Aim Italia, dove erano sbarcate nel maggio 2019, per essere quotate sul Mta. "Il passaggio sul Mta rappresenta una vetrina fondamentale per raggiungere una platea più ampia d’investitori e accelerare il percorso di crescita e internazionalizzazione intrapreso, in un'ottica di medio-lungo termine - ha commentato Massimo Neresini, amministratore delegato di Sicit Group - L'attribuzione della qualifica Star da parte di Borsa Italiana è un ulteriore riconoscimento della qualità e della resilienza di Sicit che, anche in una fase complicata, non si è mai fermata, consolidando la propria leadership nella circular economy".