Sicit: cda giudica congruo prezzo Opa

Daniela La Cava 11 giugno 2021 - 08:24

MILANO (Finanza.com)

CircularBidCo esprime soddisfazione per l'esito positivo del voto del consiglio di amministrazione di Sicit Group, che a larghissima maggioranza ha giudicato congruo il corrispettivo di 15,45 euro per azione indicato per l'Opa volontaria totalitaria sulle azioni Sicit lanciata da CircularBidCo che fa capo a NB Renaissance, società che con i suoi fondi di private equity investe in imprese italiane di eccellenza leader tecnologiche e di settore. Lo si apprende in una nota di CircularBidCo nella quale si ricorda che l'offerta di 15,45 euro per azione incorpora un premio, rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali antecedenti alla data di annuncio, del 17,9% a 6 mesi e del 25,8% a 12 mesi. Il corrispettivo esprime una valutazione implicita pari a 14 volte il rapporto tra valore della società (EV) e margine operativo lordo adjusted 2020 comunicato dalla società (Ebitda).Al momento dell'operazione che aveva portato Sicit Group in Borsa, approvata l'11 gennaio 2019, la valutazione di Sicit Group corrispondeva ad un multiplo implicito EV/Ebitda 2018 pari a circa 7 volte. Nel periodo tra la quotazione di Sicit e la data di annuncio dell'Opa il moltiplicatore medio EV/Ebitda, calcolato per gli ultimi quattro trimestri disponibili, è stato pari a 8,9 volte. Si ricorda, infine, che il periodo di adesione all'Opa inizierà lunedì 14 giugno per concludersi, salvo proroghe, il 7 luglio.