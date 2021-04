Sicit: NB Renaissance lancia Opa a 16 euro per azione, obiettivo delisting

simone borghi 16 aprile 2021 - 12:24

MILANO (Finanza.com)

NB Renaissance, tramite la controllata Circular BidCo insieme a Intesa Holding, ha lanciato un’Opa volontaria totalitaria su Sicit Group a 16 euro per azione, finalizzata al delisting della società dall'Mta, segmento Star. La cifra incorpora un premio del 3,3% rispetto al prezzo ufficiale unitario di chiusura di ieri, dell'8,1% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi scambiati nell'ultimo mese e del 16,3% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi scambiati negli ultimi 3 mesi. Intesa Holding acquisterà azioni della holding a monte di Circular Bidco arrivando a detenere il 50%.Oggi il titolo Sicit, eccellenza italiana della green e della circular economy, segna un rialzo del 7,5% a 16,6 euro, superando il prezzo di Opa.