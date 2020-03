Sia: nominato JP Morgan advisor per operazioni straordinarie, tra cui quotazione

Valeria Panigada 6 marzo 2020 - 08:11

MILANO (Finanza.com)

Siaha nominato JP Morgan quale advisor finanziario di riferimento per tutte le operazioni straordinarie, compresa l’eventuale quotazione della società. Lo ha annunciato la stessa società, in occasione della pubblicazione dei conti, precisando che la composizione del sindacato di collocamento sarà definita in una fase successiva. Il consiglio di amministrazione ha inoltre deciso di proporre all'assemblea, che si terrà in prima convocazione il prossimo 9 aprile, la distribuzione di un dividendo ordinario per l’esercizio 2019 pari a circa 60 milioni di euro corrispondenti a 0,35 euro per azione, alla luce dei risultati conseguiti nel 2019 con un utile netto pari a 105,6 milioni di euro.