Sia: accordo con Martrust per nuovo contact centre in Grecia

Redazione Finanza 8 settembre 2020 - 12:01

MILANO (Finanza.com)

New Sia Greece, società del Gruppo Sia, ha siglato un accordo strategico per fornire a MarTrust, leader globale di soluzioni finanziarie nel settore marittimo, un nuovo Contact Centre real-time a supporto delle attività dei suoi titolari di carte nel mondo.Nella nota si legge che il contact centre, quale principale centro di comunicazione verso i clienti, rappresenta il cuore della strategia per rafforzare la customer experience di MarTrust e si focalizzerà sulle specifiche esigenze dei membri degli equipaggi di bordo grazie ad un team dedicato di New SIA Greece che risponderà in lingua inglese h24 e 365 giorni all’anno. New SIA Greece e MarTrust opereranno in stretta collaborazione al fine di rendere ottimale l’esperienza d’uso per l'utente finale e, in generale, per il settore dell'industria marittima.