Sia: Cdp completa acquisto quote da F2i, Hat, Intesa e Unicredit

Daniela La Cava 7 novembre 2019 - 17:02

MILANO (Finanza.com)

Cdp Equity e Fsia Investimenti, società posseduta per il 70% da Fsi Investimenti (a sua volta controllata da Cdp Equity con una quota del 77%) e per il 30% da Poste Italiane, hanno portato a termine l’acquisto delle quote azionarie di Sia, la società dei sistemi di pagamento, possedute da F2i, HAT, Intesa Sanpaolo e UniCredit. Cdp Equity diventa così titolare del 25,69% in via diretta e del 57,5% tramite il veicolo Fsia Investimenti, a sua volta partecipato per il 70% da Fsi Investimenti e per il 30% da Poste Italiane."L’acquisizione di queste ulteriori quote azionarie è anche funzionale alla scelta delle opzioni strategiche più efficaci al fine di massimizzare il valore dell’investimento, le ricadute tecnologiche per il Paese e lo sviluppo di posti di lavoro in Italia", afferma Pierpaolo Di Stefano, chief investment officer di Cdp e ceo di Cdp Equity.