Sg Company acquisisce il 51% di Mission To Heart

Redazione Finanza 18 maggio 2022 - 10:42

MILANO (Finanza.com)

Sg Company Società Benefit, player in Italia nel settore Entertainment&Communication, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 51% del capitale sociale della società Mission To Heart, di cui il 25,5% attraverso l’acquisto di una quota di partecipazione e il restante 25,5% mediante la sottoscrizione e il versamento da parte di SG Company di un aumento di capitale sociale a pagamento ad esso riservato.L’acquisizione della quota di maggioranza di MiTH (i cui principali servizi riguardano la realizzazione di strategie di comunicazione integrata tra mondo fisico e digitale) rappresenta un’operazione strategicamente rilevante per il Gruppo SG perché consente un ulteriore ampliamento del portafoglio prodotti ed è assolutamente complementare con la struttura di gruppo, in linea con il piano industriale 2021-2023.