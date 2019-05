Sfida tra Lactalis e Granarolo per il colosso del Parmigiano italiano Nuova Castelli (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 22 maggio 2019 - 07:36

MILANO (Finanza.com)

Sfida tra Lactalis e Granarolo per il colosso del Parmigiano, ovvero per il gruppo Nuova Castelli, principale esportatore italiano di parmigiano reggiano. E' quanto riporta Il Sole 24 Ore, ricordando come Lactalis abbia già rilevato Galbani, Vallelata e Parmalat.La mossa del colosso francese, sottolinea il quotidiano, arriva un po' a sorpresa:"Lactalis avrebbe secondo le indiscrezioni mostrato il suo interesse all'interno del processo in corso da alcuni mesi e gestito da Rothschild, per l'individuazione di nuovi parter azionari per il gruppo Nuova Castelli. Da inizio anno il socio di controllo di Nuova Castelli, il fondo britannico Charterhouse, sta studiando infatti l'ingresso di un partner finanziario nella compagine tramite un aumento di capitale da 40-50 milioni: il dossier sarebbe stato esaminato dunque da fondi come Capvest, Oxy Capital e QuattroR".Tuttavia la scelta di Charterhouse, socio di maggioranza di Nuova Castelli, potrebbe essere differente e puntare non tanto a un'alleanza con un fondo di provate equity, quanto direttamente alla vendita del pacchetto di controllo a un gruppo industriale.In campo contro Lactalis il gruppo italiano Granarolo e un terzo fondo. Viene ricordato come Lactalis, con il gruppo di Nuova Castelli, farebbe "un altro passo avanti sul mercato italiano, dove già detiene un terzo del settore lattiero-caseario, il secondo più importante dopo quello transalpino".