Sfida 5g: per Anitec-Assinform, bisogna agire su sviluppo competenze e potenziamento della r&s nell’high-tech

Redazione Finanza 3 dicembre 2020 - 15:21

MILANO (Finanza.com)

"Abbiamo bisogno di condividere obiettivi Paese forti e di basare i nostri piani industriali su una visione comune sulla base della quale costruire politiche di medio e di lungo e individuare obiettivi e strumenti. Il 5G è una rivoluzione che può e deve stravolgere in positivo il nostro modo di vivere e di lavorare, consentendoci di incidere profondamente sullo sviluppo del Paese. Per sostenere la rivoluzione 5G occorrerà anche agire su due leve fondamentali: lo sviluppo delle competenze e il potenziamento della R&S in ambito high-tech". E' questo il messaggio lanciato da Marco Gay, presidente di Anitec-Assinform, nel corso del convegno 5G Italy 2020 promosso dal Cnit.Secondo Gay, a livello di sistema, la creazione di un ecosistema 5G deve tradursi nello sviluppo di poli tecnologici di altissimo livello, dando spazio ad esempio alla crescita del mondo delle PMI e delle startup che, insieme al mondo degli operatori di telecomunicazione, ai grandi attori della filiera tecnologica e ai soggetti pubblici, potranno ampliare l’offerta complessiva di servizi a valore aggiunto per imprese, PA e cittadini.