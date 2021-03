Settore utility: Cingolani al lavoro per dimezzare tempi autorizzativi eolico, ecco i titoli che potrebbero beneficiarne

Valeria Panigada 8 marzo 2021 - 10:30

Trai compiti del nuovo ministro per la transizione energetica, Roberto Cingolani, ci sarebbe quello di dimezzare i tempi autorizzativi per l'eolico, che in Italia rappresenta uno dei colli di bottiglia principali per le installazioni di nuova capacità. Lo rivela un articolo di Repubblica. "Il problema a nostro avviso - commentano oggi gli analisti di Equita - è prevalentemente di carattere regionale, con i veti delle amministrazioni locali non in linea con gli obiettivi della transizione energetica". In caso di effettiva riuscita del provvedimento, allo studio da Cingolani, la sim milanese vede alcuni titoli che potrebbero più di altri trarne beneficio. Secondo Equita, infatti, il dimezzamento dei tempi autorizzativi sarebbe un elemento positivo per il settore delle utility in generale e in particolare per Erg, Falck, Alerion ed Enel.