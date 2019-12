Settore aereo: emissioni carbonio dimezzate dal 1990, nuovi target al 2050

Valeria Panigada 12 dicembre 2019 - 14:52

MILANO (Finanza.com)

Leemissioni di carbonio dei voli aerei per passeggero sono diminuite di oltre il 50% dal 1990. Lo ha rilevato l'International Air Transport Association (Iata) anticipando che per il futuro il settore aereo ha ambizioni ancora più grandi per andare incontro alle sfide ambientale e alle richieste di sostenibilità: entro il 2050 le emissioni saranno dimezzate rispetto a quelle del 2005. "Raggiungere questi obiettivi significa continuare a investire in nuove tecnologie, combustibili sostenibili e miglioramenti operativi", ha dichiarato Alexandre de Juniac, direttore generale e amministratore delegato di Iata, rispondendo indirettamente alle critiche avanzate al trasporto aereo per ragioni inquinanti. Secondo quanto rilevato dall'agenzia di Ginevra, le compagnie aeree hanno investito circa 1 trilione di dollari in nuovi aeromobili dal 2009 e inoltre hanno firmato accordi di acquisto a termine per combustibile sostenibile per un importo di circa 6 miliardi di dollari.