Settore aereo: domanda passeggeri accelera a giugno, la spinta arriva all'Africa

Valeria Panigada 8 agosto 2019 - 12:45

MILANO (Finanza.com)

Il traffico dei passeggeri aerei a livello globale accelera a giugno, sfruttando il primo effetto delle vacanze estive. Secondo i dati diffusi oggi dall'International Air Transport Association (Iata) a giugno la domanda è aumentata del 5% rispetto all'anno prima, facendo meglio del +4,7% registrato a maggio. Il fattore di carico, il cosiddetto load factor, è salito di 1,4 punti percentuali all'84,4%, un record per il mese di giugno.“Giugno ha proseguito la solida crescita della domanda di passeggeri, mentre il fattore di carico su livelli record dimostra che le compagnie aeree stanno massimizzando l'efficienza. Tra le continue tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e la crescente incertezza economica in altre regioni, la crescita non è stata così forte come un anno fa", ha dichiarato Alexandre de Juniac, direttore generale e Ceo di Iata. A livello geografico, tutte le regioni hanno mostrato una crescita del traffico passeggeri, ma la maggiore spinta è arrivata dall'Africa con un +11,7%.