Sesa rileva Durante e amplia competenze nel settore collaboration (8° M&A nel 2022)

Redazione Finanza 11 maggio 2022 - 09:02

MILANO (Finanza.com)

Ancora un'operazione di M&A, l'ottava del 2022, per Sesa. La società attiva in Italia nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per le imprese ha annunciato l'accordo di partnership industriale e l'acquisizione del 51% di Durante, che opera nel settore digital workspace e collaboration e conta 140 dipendenti. L'acquisizione è avvenuta tramite Var Group e vedrà il consolidamento di Durante nel perimetro di Sesa a partire da maggio 2022 ed opzioni di acquisto progressivo sino al 100% del capitale.Grazie a questa operazione, spiega una nota, Var Group svilupperà una nuova business unit dedicata allo sviluppo di soluzioni nel settore digital workspace e collaboration, con obiettivi di rafforzamento ulteriore delle proprie competenze e della clientela. Con l'annuncio di quest'ultimo accordo, diventano otto le acquisizioni da inizio anno di Sesa, dopo le 15 del 2021. "Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita di risorse umane e competenze digitali in aree di sviluppo strategico, attraverso M&A industriali bolt-on, supportando i principali settori dell’economia italiana ed europea, in un momento cruciale dell’evoluzione digitale", si legge nel comunicato diffuso stamattina."Continueremo ad alimentare il nostro percorso di crescita attraverso M&A industriali bolt-on, supportando l’economia italiana ed europea in una fase cruciale dell’evoluzione digitale di imprese e organizzazioni, con obiettivi di generazione di valore sostenibile a lungo termine", ha dichiarato Alessandro Fabbroni, ceo di Sesa.