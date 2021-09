Sesa mette a segno nuova acquisizione: rilevata Kolme

Redazione Finanza 13 settembre 2021 - 11:40

MILANO (Finanza.com)

Ancora M&A per Sesa. L'operatore italiano attivo nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ha acquisito, tramite la società interamente controllata Computer Gross, il controllo societario di Kolme, incrementando la propria partecipazione al 66% del capitale attraverso l’acquisto di un ulteriore 33%.Grazie all’operazione, si legge nella nota, Computer Gross rafforzerà le sinergie commerciali ed operative con la società, ampliando ulteriormente il proprio posizionamento, che oggi vanta oltre 15.000 business partner sul mercato nonché la propria attività in ambito telecomunicazioni, mobile enabling services e end point security, in una fase cruciale di transizione ai nuovi standard di connettività 5G. L’acquisizione è stata realizzata sulla base di prezzi in linea con i parametri EV/Ebitda di riferimento generalmente applicati dal Gruppo Sesa e prevede una liquidazione su più esercizi, con il coinvolgimento dei soci fondatori e key people di Kolme Andrea Fronzi e Martina Paoletto, che manterranno quote di partecipazione nel capitale e ruoli apicali nella gestione, con meccanismi di Earn Out ed obiettivi di crescita sostenibile nel lungo termine. Per Sesa si tratta dell'undicesima operazione di M&A nell'anno in corso.