Sesa cresce nel mercato tedesco: rilevta Brainworks, 4° operazione M&A del 2022

Redazione Finanza 27 aprile 2022 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Sesa cresce nel mercato tedesco con una nuova acquisizione. Il gruppo, attivo nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per le imprese, ha annunciato l'acquisizione del 100% di Brainworks, attraverso la controllata ICOS Deutschland, costituita nel 2021 per avviare l'offerta del settore value added distribution (vad) nell'area Dach (Germania, Austria e Svizzera).Per Sesa si tratta della quarta operazione di M&A in quattro mesi nel 2022, dopo le 15 del 2021. L'operazione supporta il percorso di internazionalizzazione di Sesa, con un target di ricavi di circa 60 milioni di euro al 30 aprile 2023 all’interno dell'area dach, spiega la nota, confermando l'impegno della società nello sviluppo di modelli di business sostenibili e di generazione di valore a lungo termine per i propri stakeholder anche in Mittel-Europa, in una fase cruciale di accelerazione della domanda di digitalizzazione.