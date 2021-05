Sesa acquisisce 55% di Addfor Industriale

Daniela La Cava 27 maggio 2021 - 10:46

Shopping per Gruppo Sesa. Il gruppo attivo in Italia nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese ha annunciato l'acquisizione del 55% di Addfor Industriale, tramite Var Group, società interamente controllata da Sesa e attiva nel settore software e system Integration. L'acquisizione contribuirà allo sviluppo della business unit Data Science di Var Group che, includendo le recenti acquisizioni di Analytics Networks e SPS realizzate nel corso del 2020, ha un perimetro di ricavi annuali di circa 5 milioni di euro e 50 persone dedicate. Sesa rafforza così il proprio posizionamento competitivo in un'area di business ad elevato valore aggiunto, continuando ad integrare know-how e soluzioni di innovazione tecnologica a supporto del crescente fabbisogno di trasformazione digitale delle imprese italiane.