Servizi finanziari online: cresce l'utilizzo da parte degli italiani oltre livelli pre-pandemia

Alessandra Caparello 11 gennaio 2022 - 13:17

MILANO (Finanza.com)

Tra coloro che utilizzano la rete nell’ambito delle scelte economico-finanziarie, circa il 28% riferisce di usare servizi finanziari online più di quanto facesse prima della pandemia. Così emerge dal Settimo Rapporto sulle scelte di investimento delle famiglie italiane realizzato dalla Consob secondo cui per contro, gli intervistati che non intendono avvalersi della modalità digitale una volta superata la pandemia sono soprattutto coloro che ritengono di non avere abbastanza competenze (e che generalmente non sono interessati ad acquisirne) e coloro che preferiscono l’interazione ‘in presenza’.Rimane poco diffusa la conoscenza dei servizi digitalizzati: in particolare la quota di investitori che afferma di averne almeno sentito parlare oscilla tra il 19% per la consulenza automatizzata (7% tra i non investitori) e il 39% per le cripto-valute (18% per i non investitori).