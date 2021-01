Servizi Italia: siglato contratto per la cessione ad Alsco Italia del ramo di azienda WorkWear

Alessandra Caparello 28 gennaio 2021 - 10:11

MILANO (Finanza.com)

Servizi Italia ha sottoscritto un contratto preliminare con Alsco, società di diritto italiano attiva nei servizi di noleggio e lavaggio di indumenti da lavoro e biancheria, per la cessione del ramo d’azienda workwear.Il Ramo d’Azienda oggetto dell’Operazione comprende in particolare – come si legge in una nota - il portafoglio clienti del settore workwear, lo stabilimento di Barbariga (BS) e relativo immobile, i rapporti contrattuali con il personale dipendente del settore workwear e i relativi debiti, gli impianti, i macchinari, le attrezzature e altri cespiti operativi riguardanti il settore workwear, la biancheria e prodotti tessili workwear e l’avviamento commerciale del Ramo. ll prezzo è stato definito tra le parti in base alla valorizzazione delle componenti del Ramo d’Azienda ed è previsto in minimi Euro 9 milioni.