Seif: cda convoca assemblea per approvazione progetto negoziazione su Euronext Growth

Il consiglio di amministrazione di Società Editoriale il Fatto (Seif) ha convocato l'assemblea degli azionisti il prossimo 12 luglio per l’approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni della società a Parigi su Euronext Growth, sistema multilaterale di negoziazione d’oltralpe dedicato alle Pmi in crescita gestito da Euronext Paris (“progetto di dual listing”) tramite la procedura di direct admission, la quale non richiede l’esecuzione preventiva di un collocamento. L’inizio delle negoziazioni è previsto entro la fine del mese di luglio."Il Progetto di Dual Listing consentirà alla Società di supportare lo sviluppo delle strategie di crescita aziendale, di attrarre investitori sul mercato francese nonché sugli altri mercati europei e di avviare la produzione a carattere internazionale di contenuti televisivi, in particolare di documentari, da distribuire sul mercato francese", commenta Cinzia Monteverdi, a.d. del gruppo.