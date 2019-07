Seif: ammissione a negoziazione su Euronext Growth, debutto 18 luglio

Daniela La Cava 16 luglio 2019 - 08:13

MILANO (Finanza.com)

Società Editoriale il Fatto (Seif) ha annunciato ieri sera che Euronext Paris, società di gestione del mercato Euronext Growth, sistema multilaterale di negoziazione, ha approvato l’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della società su Euronext Growth. Il debutto ufficiale è previsto per giovedì 18 luglio. Con questa operazione Seif punta a "sviluppare le strategie di crescita aziendale, attrarre investitori sul mercato francese nonché sugli altri mercati europei, e avviare la produzione di contenuti televisivi, in particolare di documentari, da distribuire sul mercato francese"."Questa quotazione è un nuovo passo avanti nel percorso di crescita - ha dichiarato Cinzia Monteverdi, a.d. di Seif -. Abbiamo iniziato qualche anno fa diversificandoci e diventando, da semplice casa editrice di un quotidiano cartaceo, una media company a tutto tondo con una forte impronta digital e data driven, specializzata anche nella produzione televisiva. Ci siamo quotati su Aim Italia a marzo e ora ampliamo ulteriormente i nostri orizzonti sbarcando su Euronext Growth per rivolgerci a nuovi investitori e a nuovi sbocchi di mercato, in Europa e soprattutto in Francia, dove puntiamo in particolare alla distribuzione di contenuti televisivi".