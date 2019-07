Seif: Loft Produzioni firma accordo con Duccio Forzano

Daniela La Cava 5 luglio 2019 - 07:54

MILANO (Finanza.com)

Seif (Società Editoriale Il Fatto) ha concluso un accordo con Duccio Forzano, tra i registi italiani più creativi e apprezzati, per la consulenza artistica di Loft Produzioni, il ramo della società dedicato alla produzione televisiva. Forzano, spiega una nota, si dedicherà alla componente creativa di Loft Produzioni e allo sviluppo in particolar modo della piattaforma online di contenuti televisivi fruibili in streaming su abbonamento.L’accordo di collaborazione si inserisce nell’ambizioso percorso di sviluppo che Seif ha disegnato per la propria divisione di produzione TV, business sul quale intende concentrare parte degli investimenti dei prossimi anni, in un’ottica di sempre maggiore diversificazione del proprio portafoglio prodotti. Forzano ha firmato alcuni dei programmi di maggior successo della nostra televisione tra cui le edizioni del Festival di Sanremo, e le più importanti prime serate Rai degli ultimi anni.