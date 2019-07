Segretario Tesoro Usa Mnuchin: 'Amazon ha distrutto industria retail, giusta indagine antitrust'

Laura Naka Antonelli 24 luglio 2019 - 14:34

MILANO (Finanza.com)

Amazon ha "distrutto l'industria retail degli Stati Uniti", ed è giusto che il dipartimento di Giustizia cerchi di far chiarezza sulle sue attività. Il segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin ha commentato così la decisione del Dipartimento di Giustizia americano di lanciare una indagine antitrust sul colosso retail online.Nelle ultime ore il Wall Street Journal aveva riportato che l'indagine avviata avrebbe colpito i giganti del settore hi-tech: Apple, Google, Amazon e Facebook.Il capo della divisione antitrust del dipartimento di Giustizia, Makan Delrahim, ha motivato la decisione di lanciare l'indagine, affermando che "il potere di cui dispongono queste società potrebbe portarle ad agire in un modo da non essere in grado di rispondere alle richieste dei consumatori"."Il dipartimento di Giustizia considererà le diffuse preoccupazioni che i consumatori, le aziende e gli imprenditori hanno espresso riguardo alla ricerca, ai social media e ad alcuni servizi retail online", si legge inoltre nella nota del dipartimento di Giustizia.