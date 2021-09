Segmento memorie: per il CEO di Micron domanda riprenderà, readacross limitato per STm (analisti)

Alessandra Caparello 29 settembre 2021 - 11:42

MILANO (Finanza.com)

Fatturato in linea con le attese quello di Micron Technology, società americana leader nel segmento delle memorie, per il quarto trimestre del 2021 chiuso a fine agosto mentre la guidance è sotto le attese.Il CEO si aspetta che la domanda di memorie riprenda nei prossimi trimestri con la normalizzazione della supply chain. Secondo Equita, il readacross per STMicroelectronics e Infineon sia limitato visto la bassa esposizione alle memorie ed al fatto che queste sono utilizzate principalmente nel mondo automotive e non pc.