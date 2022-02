Sedia da Pc e saturimetro nel paniere 2022 dei prezzi al consumo

Alessandra Caparello 2 febbraio 2022 - 10:19

MILANO (Finanza.com)

Sedia da PC, Friggitrice ad aria, Saturimetro (o pulsossimetro), Psicoterapia individuale, Test sierologico, molecolare e rapido per Covid-19, Poke take away e Streaming di contenuti musicali sono le abitudini di spesa delle famiglie e le novità normative che entrano nel paniere 2022 di riferimento per la rilevazione dei prezzi al consumo dell’Istat. Nel paniere del 2022 utilizzato per il calcolo degli indici NIC (per l’intera collettività nazionale) e FOI (per le famiglie di operai e impiegati) figurano 1.772 prodotti elementari (1.731 nel 2021), raggruppati in 1.031 prodotti, a loro volta raccolti in 422 aggregati.